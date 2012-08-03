В ДТП с машиной губернатора Владимира Груздева пострадали 4 человека

Сегодня стали известны новые подробности дорожно-транпортного происшествия с участием автомобиля БМВ губернатора Тульской области Владимира Груздева. В результате ДТП, по уточненным данным, пострадали четыре человека.

Их жизням ничто не угрожает. Пресс-служба областного правительства сообщила, что ДТП произошло на автодороге М-2 "Крым" накануне вечером. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с машиной ГИБДД, сопровождавшей кортеж тульского губернатора, а затем с автомобилем "БМВ", в котором в качестве пассажира находился Владимир Груздев.

Глава региона написал на своей странице в Tвиттере, что произошедшее ДТП стало самой серьезной аварией в его жизни, сообщает "Эхо Москвы". "Жигули" буквально разорвало пополам.

Ранее тульские СМИ сообщали, что в результате ДТП погиб один человек и пострадал водитель губернатора.