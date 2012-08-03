Водитель Subaru, насмерть сбивший байкера под Иркутском, был пьян

Водитель легкового автомобиля Subaru Outback, накануне врезавшейся в колонну байкеров на 20-м километре Байкальского тракта и представивший документ о том, что он работает шофером Арбитражного суда Иркутской области, был пьян.

По данным представителя регионального ГУ МВД, при проверке алкотестер показал наличие алкоголя в крови водителя Subaru: сначала 1,2 промилле, потом - 1,5.Суд Иркутской области информацию о том, что водитель, насмерть сбивший мотоциклиста, информацию о его работе не подтвердил.

Против водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы.«АН» сообщали подробности ДТП: водитель легкового Subaru Outback столкнулся с мини-грузовиком Hyundai Porter, следовавшим в попутном направлении.

Hyundai вылетел в кювет, а Subaru понесся на колонну мотоциклистов, которые двигались по встречной полосе. В результате ДТП погиб один байкер, а второй получил ранения.От столкновения мотоциклы буквально разломало на две части.