В центре Петербурга ночью горел роддом

В роддоме на Васильевском острове в Петербурге в ночь с четверга на пятницу произошел пожар. В момент возгорания в больнице находились более 200 человек - женщины и новорожденные дети.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Многие молодые мамы перенесли операции и не могли передвигаться без помощи. Почти всех пациентов еще до приезда пожарных самостоятельно эвакуировал персонал роддома. Спасатели вывели на улицу оставшихся. В течение получаса огонь удалось локализовать.

По данным МЧС, огонь возник в служебном помещении. Общая площадь пожара достигала 40 квадратных метров, передает НТВ.Ru.

Временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин сообщил: "Здание полностью подключено ко всем системам коммунальных услуг, ничего не отключали. Правда, дым пошел по этажам и нарушил санитарно-гигиенический режим".

Причины возгорания устанавливаются. Рассматриваются две основные версии — короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем.