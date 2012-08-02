Автомобиль губернатора Тульской области попал в ДТП

В Подмосковье в четверг вечером автомобиль BMW губернатора Тульской области Владимира Груздева попал в ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек.

По предварительным данным, на трассе "Крым" возле деревни Севрюково Ленинского района около 21:00 мск автомобиль "Жигули" на большой скорости врезался в BMW главы тульского региона. Об этом сообщают тульские СМИ. Удар был такой силы, что отечественный автомобиль восстановлению не подлежит.

Водитель BMW пострадал и был доставлен в больницу. Груздев в момент аварии находился в машине. Он не пострадал.