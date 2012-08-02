В Москве женщина, управляя раритетным автомобилем ГАЗ М-21, в ночь на четверг протаранила две машины и врезалась в кинотеатр "Пушкинский" в центре Москвы.Инцидент произошел в Путинковском переулке около 00:30 мск. Даму доставили в Тверской отдел полиции, сообщили в правоохранительных органах.

Установлено, что раритетное авто было угнано. Владелец "Волги" уже подал заявление об угоне машины.

Легковой автомобиль ГАЗ М-21 производился серийно на Горьковском автомобильном заводе с середины 1950-х гг. по 1970 год.

А днем 2 августа на ГАЗ 233001 «Тигр» отличились доблестные десантники. Около 13:50 мск на выезде из Октябрьского транспортного тоннеля сотрудники ДПС остановили ГАЗ с муляжом пулемета на крыше. Машина, проезжая мимо дома № 2 по улице Шаболовка, столкнулась с иномаркой, но скрылась с места инцидента.

Позднее инспекторы задержали машину, в салоне находились два молодых человека в голубых беретах, отмечавших День ВДВ. По предварительным данным, эти водилы — любители отечественных машин, находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится проверка.