Пожары в Сибири напоминают ситацию с 2010 годом в Подмосковье

Жители Сибири страдают этим летом от дыма, как в 2010 году мучились от последствий лесных пожаров москвичи, рязанцы и жители других регионов центральной России. Лес в настоящее время горит в Красноярском крае, Томской области и Туве.

За последние сутки площадь пожаров снизилась на 5,5 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Но ситуация в регионе до сих пор остается сложной: дыма много. В Красноярском крае из-за смога не работают аэропорты, проблемы с транспортом.В поселке Усть-Кемь, который заволокло дымом от лесных пожаров, без нужды из домов никто не выходит.

По рекомендации врачей девятимесячного Никиту не выводят на прогулки с середины июня. Здоровье малыша стало резко ухудшаться, когда деревня оказалась во власти смога. Дымовая завеса в этом поселке и еще в нескольких деревнях Енисейского района Красноярского края висит уже два месяца, передает Вести.ру.

Врачи отмечают, что от смога более всего страдают люди с хроническими заболеваниями и дети.В аптечный пункт завезли дополнительные лекарства, которые могут понадобиться в случае всплеска легочных заболеваний. В самом страдающем от лесных пожаров Енисейском районе специалисты взяли пробы воздуха. Лабораторные исследования подтвердили превышение концентраций угарного газа и формальдегидов. 2 августа прошел дождь – первый за два месяца. Но ситуацию он почти не изменил. Стало чуть светлее, но дышать по-прежнему очень тяжело.

В Красноярском крае сейчас полыхают 62 лесных пожара. Но в регионе удалось уберечь от огня все населенные пункты. В деревнях, которые попадают в зону риска, проинструктировали всех жителей — как себя вести в случае приближения стихии. Людям запрещено ходить в лес за ягодами и грибами и заготавливать лес. Семьям, которые не успеют приготовиться к холодам, власти пообещали помочь с топливом.