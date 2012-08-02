Неизвестные заминировали во Владикавказе все рынки

Во Владикавказе полиция эвакуирует в эти минуты посетителей всех рынков города. Источник в МВД республики сообщил, что неизвестный позвонил и сообщил, что один из рынков города заминирован, но не назвал, на каком именно заложено взрывное устройство.

Было принято решение обследовать все пять рынков Владикавказа, передает РИА Новости. Параллельно полиция также пытается установить личность звонившего.Напомним, теракты на Центральном рынке Владикавказа были совершены неоднократно.

В марте 1999 года в результате взрывы на Центральном рынке Владикавказа погибли 52 человека, более 300 получили ранения.

В апреле 2002 года в цветочных рядах, прилегающих к Центральному рынку, сработало взрывное устройство, заложенное в металлическую трубу. Погибли 10 человек, 40 были ранены.

В ноябре 2008 года на остановке возле Центрального рынка террористка-смертница взорвала маршрутное такси, погибли 12 человек, включая исполнительницу теракта, 38 человек получили ранения различной степени тяжести.

В сентябре 2010 года смертник на автомобиле "Волга" взорвал у входа на Центральный рынок Владикавказа бомбу мощностью 30-40 килограммов тротила, погибли 17 человек, не считая террориста. Количество пострадавших превысило 190 человек.