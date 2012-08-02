Пьяные десантники устроили крупное ДТП в Москве

Автомобиль "ГАЗ" с пьяными десантниками протаранил три автомобиля на Шабаловской улице. Сначала десантники, отмечающие 2 августа свой праздник - день ВДВ - врезались в две машины, после чего на светофоре столкнулись с третьей машиной.

О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Напомним, мужчины в голубых беретах широко отмечают праздник в Москве. По традиции, десантники искупались в фонтане в парке имени Горького.