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Березы спасли заблудившуюся в тайге Томской области семью

2 августа 2012, 15:54 [ «Аргументы Недели» ]

Березы спасли заблудившуюся в тайге Томской области семью

В тайге спасены трое жителей Томской области. Увлекшись сбором черники, семейная пара из села Богашево и их 20-летний сын зашли далеко в тайгу и заблудились. Их нашли только на пятые сутки благодаря березам.


Троица устроилась на ночевку, а на следующий день (утро вечера мудренее) они решили подать какой-то знак о себе тем, кто начнет поиски. Они понимали, что быстрее всего их заметят с воздуха и для этого нарубили берез и выложили на поляне из белых стволов русскими буквами слово "СОС". Чтобы еще как-то привлечь внимание авиаторов, младший из членов семьи забрался на дерево и накинул на ветки красную куртку с надписью "Россия".
На пятый день сигнал бедствия заметил экипаж самолета Бе-200, выполнявший очередной заход для сброса воды в очаг лесного пожара. Информация сразу же была передана экипажу вертолета Ми-26, находившемуся поблизости, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.
Пилот вертолета Александр Григорьев совершил трудную посадку в тайге и взял на борт пострадавших, которые были доставлены в томский аэропорт Богашево.

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