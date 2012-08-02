Под Иркутском машина влетела в колонну байкеров

В Иркутской области на 20-м километре Байкальского тракта вчера вечером произошло ДТП. Водитель легкового Subaru Outback столкнулся с мини-грузовиком Hyundai Porter, следовавшим в попутном направлении.



Hyundai вылетел в кювет, а Subaru понесся на колонну мотоциклистов, которые двигались по встречной полосе. В результате ДТП погиб один байкер, а второй получил ранения.

От столкновения мотоциклы буквально разломало на две части.

Свидетель аварии:

— В колонне я ехал четвертым. «Субару» вылетела с горки на трассе, влетел в грузовик, а потом к нам навстречу. Некоторые успели увернуться, но второго и третьего он сбил на полной скорости, как кегли прямо.

Виновник аварии согласился пройти экспертизу на наличие алкоголя. Алкотестер показал 1.5 промилле.