Под Иркутском машина влетела в колонну байкеров
2 августа 2012, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутской области на 20-м километре Байкальского тракта вчера вечером произошло ДТП. Водитель легкового Subaru Outback столкнулся с мини-грузовиком Hyundai Porter, следовавшим в попутном направлении.
Hyundai вылетел в кювет, а Subaru понесся на колонну мотоциклистов, которые двигались по встречной полосе. В результате ДТП погиб один байкер, а второй получил ранения.
От столкновения мотоциклы буквально разломало на две части.
Свидетель аварии:
— В колонне я ехал четвертым. «Субару» вылетела с горки на трассе, влетел в грузовик, а потом к нам навстречу. Некоторые успели увернуться, но второго и третьего он сбил на полной скорости, как кегли прямо.
Виновник аварии согласился пройти экспертизу на наличие алкоголя. Алкотестер показал 1.5 промилле.