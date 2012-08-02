Пассажиры затонувшего теплохода путешествовали без страховки (ВИДЕО)

Затонувший после столкновения с сухогрузом вчера, 1 августа в Петербурге прогулочный теплоход "Росси" не был застрахован. Об этом сообщил гендиректор компании-оператора судна Аркадий Ильин.



На борту судна, которое в результате столкновения получило пробоину, находились 13 пассажиров и два члена экипажа, все они спаслись и не получили серьезных травм. В больницы отвезли 10 человек, которых в этот же день выписали из стационаров.

У пассажиров не было никакой специальной страховки, поскольку это не предусмотрено законодательством.

"У нас нет обязательного страхования пассажиров. Компенсацию будем выплачивать по решению суда, потому что пока непонятно, кто виноват в аварии. Но уже сейчас без всякого суда мы готовы компенсировать расходы на медицинскую помощь", - отметил Ильин, сообщает РИА Новости.

Авария произошла в акватории Невы в районе Летнего сада. По предварительным данным , капитан прогулочного судна нарушил требования безопасности судоходства, а второй участник ЧП - капитан сухогруза "Келарви", не видел прогулочное судно, так как последнее находилось в так называемой "мертвой зоне".



