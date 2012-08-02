В Сербии рейсовый автобус врезался в грузовик, пострадали 28 человек

В Сербии произошла крупная автомобильная авария, в результате которой пострадали не менее 28 человек. Недалеко от города Чачак рейсовый автобус врезался в грузовик с прицепом.

ДТП произошло в ночь на четверг. Рейсовый автобус следовал по маршруту Ниш - Баня-Лука. Как стало известно, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости. Из-за аварии в течение двух часов было прервано движение по Ибарской магистрали (одной из основных в Сербии).