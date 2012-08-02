Столица Южной Осетии осталась без газоснабжения

Столица Южной Осетии Цхинвали оказалась отключенной от газоснабжения из-за повреждения магистральной трубы газопровода при проведении земляных работ. На данный момент ведутся восстановительные работы.



Как рассказал гендиректор ГУП "Энергоресурс-Южная Осетия" Алан Габараев, работы проводились в районе улицы Исака Харебова, где к городу подходит магистральная труба.

"Аварийные работы планируется завершить к обеду, после чего газ будет подан в дома жителей", - сказал Габараев, сообщает РИА Новости.



