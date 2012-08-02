Из Хамовнического суда Москвы эвакуируют людей
2 августа 2012, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]
Из Хамовнического суда Москвы, где сегодня продолжаются слушания дела участниц панк-группы Pussy Riot, эвакуируют людей. В суд пришло анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.
Об этом сообщил адвокат подсудимых Марк Фейгин.
Всех попросили покинуть зал суда в связи с объявленной эвакуацией.
До этого судье Марине Сыровой, рассматривающей это резонансное дело, был заявлен уже пятый с начала процесса отвод со стороны обвиняемых. Незадолго до поступления анонимного сообщения судья удалилась для вынесения решения по этому вопросу, сообщают vesti.ru.