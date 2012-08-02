Из Хамовнического суда Москвы эвакуируют людей

Из Хамовнического суда Москвы, где сегодня продолжаются слушания дела участниц панк-группы Pussy Riot, эвакуируют людей. В суд пришло анонимное сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.



Об этом сообщил адвокат подсудимых Марк Фейгин.

Всех попросили покинуть зал суда в связи с объявленной эвакуацией.

До этого судье Марине Сыровой, рассматривающей это резонансное дело, был заявлен уже пятый с начала процесса отвод со стороны обвиняемых. Незадолго до поступления анонимного сообщения судья удалилась для вынесения решения по этому вопросу, сообщают vesti.ru.



