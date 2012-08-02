Матрос Балтфлота снялся у пушки. Это было его последнее фото

Матрос, погибший во время стрельб на учебном корабле "Перекоп" под Петербургом, пытался вместе с сослуживцами сфотографироваться для дембельского альбома у стреляющей пушки.



Трагедия произошла 31 июля – во время стрельб один матрос погиб, еще четверо пострадали.

Решили сделать себе фотографию для дембельского альбома и вышли на палубу, что по корабельному уставу запрещено. Серьезные ранения получил только один из матросов, он был госпитализирован. Остальные трое получили незначительные царапины и не нуждались в стационарном лечении.

В настоящее время раненый матрос находится в клинике общей хирургии Военно-медицинской академии, его состояние стабильное, сообщил РИА Новости сотрудник клиники.

Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" базируется в Кронштадте. Он вооружен двумя реактивными бомбометными установками РБУ-2500, двумя спаренными 76-миллиметрованными артиллерийскими установками АК-726, двумя спаренными 30-миллимитровыми артиллерийскими установками АК-230.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих", предполагающей до десяти лет лишения свободы.







