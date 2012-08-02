В Нижегородской области объявили 4 класс пожарной опасности

В Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. По данным МЧС России, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Повышается вероятность увеличения числа очагов и площадей природных пожаров.

Посещение лесов запрещается при IV-V классе пожароопасности. Штрафные санкции за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима значительно ужесточаются.