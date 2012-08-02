В Иркутской области перевернулась маршрутная "Газель" под управлением нетрезвого водителя. В результате пострадали четыре человека, включая троих школьников. Инцидент произошел в среду, 1 августа.

Согласно предварительным данным, владелец маршрутного такси "Газель" приехал в детский оздоровительный лагерь "Космос", где работает его супруга. Мужчина решил отправиться в ближайший поселок после того, как уже изрядно выпил, передает РИА Новости. Вместе с водителем поехали трое воспитанников специальной коррекционной школы №3. Водитель не справился с управлением на обратном пути, двигаясь на большой скорости по улице Магистральной села Моты. В результате "Газель" наехала на препятствие, перевернулась и врезалась в бетонную опору.