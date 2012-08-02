В Подмосковье грузовик столкнулся с легковушкой, есть жертвы

В Московской области произошла автомобильная авария, в результате которой погибли пять человек. Инцидент произошел на 153 километре Новорижского шоссе. В ночь на четверг легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

По данным МЧС России по Московской области, погибли пять человек - пассажиры легкового автомобиля. Также пострадал один человек - водитель грузовика, передает РИА Новости. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего ДТП.