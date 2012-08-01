В Нижегородской области произошла крупная автомобильная авария в результате которой пострадали шесть пешеходов и водитель "скорой помощи". Грузовик столкнулся с иномаркой и каретой "скорой помощи".

ДТП произошло утром в среду, 1 августа. По данным МЧС России, авария произошла возле рынка на 2-м км автодороги Шатки - Смирново в Шатковском районе Нижегородской области. Согласно предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman не справился с управлением и ударил стоящую у обочины машину Kia Sportage, передает РИА Новости. В свою очередь водитель совершил наезд на пешеходов. Затем грузовик ударился в автомобиль "Газель" "скорой помощи".