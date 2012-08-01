На юге Москвы прорвало газопровод

На юге Москвы в среду, 1 августа произошел прорыв трубы газопровода. Инцидент произошел на пересечении улиц Россошанская и Дорожная. В результате образовалась утечка газа.

Труба газопровода была повреждена под землей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. При этом возгорания не произошло. Отмечается, что рядом с поврежденным участком трубы велись земляные работы.