В Брянске на рынке бетонный забор придавил женщину с сыном
1 августа 2012, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
В Брянске на Бежицком рынке бетонным забором придавило женщину и ее сына-старшеклассника. Водитель "КамАЗа" случайно сбил бетонное заграждение сегодня около полудня. Пострадавшие - в больнице.
Во время движения задним ходом он не уследил за дорогой и наехал на бетонный забор. От удара отвалилась одна из плит – размером 2,5 на 4 метра, – за которой находились люди.
В итоге 39-летняя Светлана Келарева и ее 16-летний сын Максим попали в больницу, женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. У юноши поврежден позвоночник и сломана рука.
Водитель задержан.