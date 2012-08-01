В Брянске на рынке бетонный забор придавил женщину с сыном

В Брянске на Бежицком рынке бетонным забором придавило женщину и ее сына-старшеклассника. Водитель "КамАЗа" случайно сбил бетонное заграждение сегодня около полудня. Пострадавшие - в больнице.



Во время движения задним ходом он не уследил за дорогой и наехал на бетонный забор. От удара отвалилась одна из плит – размером 2,5 на 4 метра, – за которой находились люди.



В итоге 39-летняя Светлана Келарева и ее 16-летний сын Максим попали в больницу, женщина сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. У юноши поврежден позвоночник и сломана рука.

Водитель задержан.



