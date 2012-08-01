Пропавший в Подмосковье преподаватель из Гарварда найден

Научный сотрудник Гарварда Игнатий Лещинер, пропавший в минувшую пятницу в Московской области, найден живым. Как рассказала его мама, он часто любит бродить по лесу и размышлять.



Молодой человек и в этот раз пять дней бродил по лесу. Полицейские его обнаружили недалеко от Сергиево-Посадского района в деревне Голыгино. По все видимости, в эти дни преподаватель питался только травой.

Было принято решение доставить ученого к следователям, чтобы закрыть ранее возбужденное дело об убийстве.