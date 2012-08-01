В Вологде офицер полиции не смог застрелиться

Молодой офицер полиции пытался застрелиться в Вологде. В восемь часов утра он заступил на смену и получил табельное оружие. А буквально через полчаса вышел в курилку и выстрелил в голову из своего пистолета.



Инцидент произошёл в дежурной части городского ГИБДД ещё в воскресенье, 29-го июля.

На звук выстрела прибежали коллеги , мужчина был жив. Его сразу доставили в больницу. Медикам удалось спасти офицера, он до сих пор находится в реанимации.

В Следственном управлении Следственного комитета выясняют, что подтолкнуло 30-летнего полицейского на такой поступок.

Известно, что на службе офицер характеризуется только положительно, никаких проблем на работе у него не было. По предварительной версии, причиной попытки суицида могли стать семейные неприятности. Никакой предсмертной записки помощник дежурного не оставил. Сейчас по факту выстрела в дежурной части проводится проверка, сообщает «КП».



