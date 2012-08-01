Следственный Комитет сообщает о задержании убийцы Ани Прокопенко

В Ставропольском крае задержан подозреваемый в убийстве 9-летней Ани Прокопенко, пропавшей 23 июля в Пятигорске, подтверждает в среду утром Следственный Комитет России.





В убийстве и изнасиловании ребенка подозревается неоднократно судимый и освободившийся из мест лишения свободы 26 июня текущего года Владимир Амбарцумов 1972 года рождения.

В сообщении Следственного Комитета уточняется, что Амбарцумов и освободился из мест лишения свободы меньше, чем за месяц до убийства девочки - 26 июня текущего года

В Пятигорск направлены опытные следователи и криминалисты Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Амбарцумов, будучи полностью уверенным, что не оставил на месте преступления никаких следов, добровольно согласился на ДНК-исследование, результаты экспертизы подтвердили версию следствия о том, что на одежде девочки обнаружены следы именно Амбарцумова.

В ходе обыска в доме у Амбарцумова изъяты предметы одежды, которые могли быть на нем в момент совершения преступления.