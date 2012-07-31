В Сибири удалось эвакуировать всех десантников, оказавшихся в кольце огня
31 июля 2012, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
В Красноярском крае из горящей тайги в Енисейск вывезены все десантники, изолированные пожарами. Как сообщили в краевом Лесопожарном центре, экипаж вертолета воспользовался «окном» в задымленной местности.
В 19:00 (15:00 по московскому времени) он забрал авиадесантников на борт. До этого 11 сотрудников лесопожарного центра из труднодоступного горящего таежного района были вывезены.
Ранее «АН» сообщали, что из-за лесных пожаров в изоляции в тайге оказались 38 сотрудников лесопожарного центра района. У них уже закончились продукты.