В Сибири удалось эвакуировать всех десантников, оказавшихся в кольце огня

В Красноярском крае из горящей тайги в Енисейск вывезены все десантники, изолированные пожарами. Как сообщили в краевом Лесопожарном центре, экипаж вертолета воспользовался «окном» в задымленной местности.



В 19:00 (15:00 по московскому времени) он забрал авиадесантников на борт. До этого 11 сотрудников лесопожарного центра из труднодоступного горящего таежного района были вывезены.

Ранее «АН» сообщали, что из-за лесных пожаров в изоляции в тайге оказались 38 сотрудников лесопожарного центра района. У них уже закончились продукты.



