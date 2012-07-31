Жители Вологодской области пострадали по пути на фестиваль «Kubana»

Автобус с вологжанами, которые ехали на рок-марафон «Kubana», сегодня около часа дня на одной из заправок в Ростовской области сделал остановку. Пассажиры и два водителя вышли на улицу размяться.



В это время в толпу людей влетело запасное колесо «КАМАЗа», которое отскочило от большегруза, когда тот проезжал мимо автозаправки.

Колесо ударило по трем людям и пролетело ещё на метров 20-30. От удара водитель автобуса и двое пассажиров – брат и сестра - упали на асфальт. Молодому человеку досталось больше всего, он даже не смог встать, передаёт с места происшествия корреспондент «Комсомолки». Через полчаса на место приехала «скорая помощь» и сотрудники полиции.

Все пострадавшие - череповчане. Насколько серьёзные травмы они получили, пока не ясно. Но пассажиров увезли в ближайшую больницу.



