Новая напасть: теперь 600 миллионов человек остались без электричества в Индии

В Индии в 10 десяти штатах на севере и востоке страны произошло массовое отключение электроэнергии. В результате без электричества осталась практически половина страны - 600 млн человек.

Сбой в электроснабжении мог быть вызван аварией, причины которой пока неизвестны.

Отключение света стало самым масштабным с 2001 г. Свет отключился в два часа ночи по местному времени в Дели и на территории семи штатов (пятая часть от общего числа субъектов Индии), среди которых самый населенный штат страны Уттар-Прадеш, передают Вести. Электроснабжение не удалось восстановить к утреннему час пику, в результате чего нарушена работа транспорта - в первую очередь метро и электропоездов.

На железных дорогах застряли около 500 поездов, из-за чего на вокзалах царит хаос. На автомобильных дорогах беспорядок из-за неработающих светофоров. На улицы столицы вышло порядка 4 тыс. регулировщиков.

По сообщению МЧС страны, на восстановление электроснабжения уйдет от 1,5 до 6 часов.

Дефицит мощности в электросетях Индии в час пик составил около 12%, что также окажет влияние на экономические показатели, считают эксперты. Надо отметить, что это не первый подобный инцидент за последнее время. Накануне, 30 июля, в Индии также произошел масштабный "блэкаут".

"АН" писали, что в Индии в воскресенье без света остались более 300 млн человек. Вчера индийские власти отчитались, что 80% аварий устранено. А в Пакистане тем временем идут акции протеста людей, также пострадавших от отключения электроэнергии. Там власти обещают ликвидировать аварии за 2-3 суток.