В центре Москвы женщина на "Лексусе" в районе Лубянки протаранила 5 машин
31 июля 2012, 15:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В центре Москвы во вторник произошло крупное ДТП в районе Лубянки. 42-летняя женщина на автомобиле "Лексус" с номерами "МММ" ехала по Лубянскому проезду в сторону Мясницкой улицы.
Напротив Политехнического музея джип неожиданно съехал со своей полосы и врезался в припаркованные машины, сообщает Life News.
Люди, к счастью, пострадавших в ДТП нет.Сразу после ДТП женщина, управлявшая "Лексусом", бросила дорогую иномарку и покинула место аварии. Но через несколько минут, оправившись от шока, она вернулась к месту ДТП. Ущерб нанесен пяти автомобилям.