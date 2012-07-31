В центре Москвы во вторник произошло крупное ДТП в районе Лубянки. 42-летняя женщина на автомобиле "Лексус" с номерами "МММ" ехала по Лубянскому проезду в сторону Мясницкой улицы.

Напротив Политехнического музея джип неожиданно съехал со своей полосы и врезался в припаркованные машины, сообщает Life News.

Люди, к счастью, пострадавших в ДТП нет.Сразу после ДТП женщина, управлявшая "Лексусом", бросила дорогую иномарку и покинула место аварии. Но через несколько минут, оправившись от шока, она вернулась к месту ДТП. Ущерб нанесен пяти автомобилям.