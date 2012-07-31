В Брянской области произошла утечка нервно-паралитического вещества

На заводе по утилизации химического оружия в городе Почеп Брянской области произошла утечка шести тонн нервно-паралитического вещества, в результате чего пострадали два человека. Об этом во вторник сообщили российские СМИ.

Однако в МЧС по региону утверждают, что это была утечка не химического оружия, а реагента. Пострадавших в результате "разгерметизации корпуса боеприпаса с частичным выливом реакционной массы в штатный контейнер", нет.

Как сообщили СМИ, инцидент произошел 27 июля, но известно о нем стало только сегодня. Дегазацией занимались около 70 служащих военной части 21225 "Почеп-2": им были выданы противогазы фильтрующего типа (вместо изолирующих), которые рассчитаны на 20 минут. Защитные костюмы сержантам, прапорщикам и офицерам не выдавались, хотя они есть в части. Всех участников ликвидации последствий осмотрели медики, двух военнослужащих госпитализировали. Им были введены антидоты, их состояние стабильно.

В самой части опровергли информацию СМИ, заявив, что "завод работает в штатном режиме" и у них нет информации, была разгерметизация или ее не было.

А глава Почепского района и председатель комиссии по ЧС Николай Дробышевский пояснил журналистам, что произошла утечка реагента, в результате чего "пострадал один человек, которому на перчатку попали брызги раскаленного вещества. Медики оказали ему помощь и отпустили домой", а во время ликвидации утечки никто в противогазах не ходил, сказал он.