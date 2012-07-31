В Красноярском крае почти 40 пожарных отрезаны от внешнего мира огнём

В Сибири бушуют лесные пожары. В Енисейском районе Красноярского края из огненного плена уже шесть дней не могут вызволить почти 40 пожарных, борющихся с лесными пожарами, у них уже закончилось продовольствие.

Чтобы выбраться пожарным из леса, им нужно пройти 100 километров, однако сейчас разведка новых пожаров не ведется и они могут попасть в огненное кольцо. Вертолеты МЧС привлечь к спасению людей невозможно, поскольку из-за задымления от пожаров они не летать не могут - ограничена видимость.

Сложная обстановка наблюдается во всем районе: уже шесть дней не работает пожарная, санитарная и пассажирская авиация - плотная задымленность мешает видимости пилотов. Транспортная прокуратура требует остановки движения скоростных судов по Енисею, в связи с обмелением реки.

В администрации района подчеркнули, если обстановка не улучшится, придется принимать экстренные меры по спасению пожарных, там надеются, что люди смогут выдержать в тайге еще пару дней.

В настоящее время в Красноярском крае зарегистрированы 73 лесных пожара на общей площади в 8 тысяч гектаров. Тушение пожаров продолжается.