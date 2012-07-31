В Крыму пожар бушует в Ялтинском горно-лесном заповеднике

Обстоятельства пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике выясняются в рамках уголовного расследования.

По факту пожара, разгоревшегося вчера в Ялтинском заповеднике, Ялтинским горуправлением милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 252 («умышленное уничтожение или повреждение территорий, взятых под охрану государства, или объектов природно-заповедного фонда, совершенные путем поджога») УК Украины.

Директор заповедника Владимир Капитонов подтвердил, что подозреваемые в поджоге Ялтинского горно-лесного природного заповедника задержаны, находятся в милиции и уже дают показания

В тот же день неподалеку от места происшествия обнаружили двух людей, имевшие отношение к инциденту. Один из них задержан в порядке ст.115 УПК Украины, сообщает «АН-Крым». Проводятся следственные действия.

Расследование находится на контроле прокуратуры АРК.

По данным управления МЧС Украины в АРК, на месте происшествия создан штаб по ликвидации пожара. Площадь пожара на 10 утра составляла 8 га. По сообщениям жителей Ялты, всю ночь в районе горы Лапата был виден огонь, а с утра отсюда валит густой дым, сильный ветер несет его в сторону города.К ликвидации пожара в Ялтинском горно-лесном природном заповеднике были привлечены 403 человека и 38 единиц техники, самолет «АН-32 П» совершил два сброса воды – около 16 тонн.