В Подмосковье пропал преподаватель из Гарварда

Во вторник пресс-служба главного управления МВД РФ по Московской области сообщила, что в Подмосковье сотрудники полиции ищут преподавателя Гарварда, который пропал в пятницу в Сергиево-Посадском районе.

По данным полиции, Игнатий Лещинер пропал 27 июля, когда ехал на машине из Сергиева-Посада в Москву. Его автомобиль с вещами был найден между 54 и 55 километрами Ярославского шоссе. Машина была закрыта. В полиции рассказали, что пропавший работает преподавателем в Гарварде и он собирался уехать в США. Поисковая собака потеряла след мужчины в чаще леса в 40 километрах от места нахождения его автомобиля, рядом с болотами. Однако одна из продавщиц на рынке уже на следующий день сообщила, что видела похожего мужчину и он был с двумя девушками.

В настоящее время полиция предпринимает все необходимые меры для розыска пропавшего.