МЧС Киргизии предупреждает: Есть опасность прорыва высокогорного озера

Во вторник на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям Киргизии обнародовано сообщение, в котором сообщается, что близ Бишкека может произойти прорыв высокогорного озера, расположенного в долине Адыгене.

В сообщении МЧС Киргизии говорится: "Одно из озер долины реки Адыгене - Тез-Тор - находится в опасной стадии прорыва. В настоящее время чаша озера интенсивно наполняется, объем озера достиг предельного уровня".

А сегодня утром от оперативной группы МЧС поступила информация, что "начался незначительный перелив воды через плотину озера". В связи с чем расход воды в верховьях реки Ала-Арча, проходящей через ряд пригородных поселков и дачных кооперативов, а также через Бишкек, повысился с 15-20 кубометров в секунду до 35 куб/сек.

МЧС республики заверяет, что совместно с госадминистрацией Чуйской области республики, мэрией Бишкека и другими ведомствами предпринимает "все необходимые меры по недопущению чрезвычайной ситуации".

По сообщениям местных жителей, проживающих вдоль высокогорной реки Ала-Арча, в районе альпинистского лагеря "Ала-Арча", который находится в горах в 30 км южнее столицы Киргизии, уже началась эвакуация туристов и персонала.