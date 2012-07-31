В Петербурге пропали две девочки - семи и одиннадцати лет. С заявлением о пропаже детей в ночь на вторник обратилась родственница одной из девочек. Она сообщила, что ребенок ушел гулять в Красногвардейском районе Петербурга вместе с подругой и не вернулся домой.

В понедельник, 30 июля, около 14:30 из дома на проспекте Ударников ушла гулять с собакой 11-летняя Снежана Копошилова, которая учится в 5 классе 562-й школы. По предварительной информации она позвала с собой свою подругу – 7 летнюю Дарину Гавриленко.

Одиннадцатилетняя девочка была пострижена наголо, одета в розовые джинсы и белую футболку с Микки Маусом. Семилетняя девочка была одета в белую футболку и темные бриджи. В настоящее время полицейские ведут розыск пропавших детей, сообщает РИА Новости.

По словам источника, неделю назад девочки уже уходили из дома. Тогда стражи порядка нашли их спящими на территории расположенного неподалеку детского сада.