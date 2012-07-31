Суд Кирова арестовал виновника ДТП, с которым пытались расправиться (ВИДЕО)

Ленинский суд Кирова заключил под стражу виновника ДТП, с которым попытались распрвиться родные погибшего подростка. Водитель Игорь Насонов 1969 года рождения помещен в СИЗО.

В материалах уголовного дела со слов пострадавшего указано, что Игорь Александрович Насонов – директор ООО «Ренессанс». В документах, заполненных врачами скорой помощи, Насонов указан как помощник депутата Гордумы и управляющий банком. А сотрудник ДПС, вспомнивший, что недавно Насонова задерживали за езду в пьяном виде, утверждает, что виновник ДТП, в котром погиб один подросток и двое пострадали, работает на авторынке.

Напомним, в Кирове 21 июля водитель иномарки сбил на пешеходном переходе троих подростков. Пострадавшие были госпитализированы. Но 15-летний Максим Марков – скончался в больнице. У 18-летнего Степана Таширева раздроблена коленная чашечка, у 17-летнего Александра Серебрякова зафиксированы многочисленные ушибы и ссадины.Насонов также был госпитализирован, после того, как его порезал отец погибшего подростка. Свидетели сообщили, чтоАлександр Марков, отец Максима, подошел к полицейской машине, открыв дверь с той стороны, где сидел Игорь Насонов, спросил: «Что ты наделал?». В ответ пьяный голос: «Ну и че? С кем не бывает...» Тогда Марков-старший достал нож и несколько раз, пока полицейские не оттащили, ударил Насонова в плечо и в живот.

Около ста человек готовились устроить самосуд над Насоновым.

На данный момент возбуждены два уголовных дела. Виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы. Отец погибшего мальчика за нанесение тяжких телесных повреждений может угодить за решетку на 8 лет, если только следствие не докажет, что он находился в состоянии аффекта. Сейчас он под домашним арестом.