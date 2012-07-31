ДТП на Третьем транспортном кольце парализовало движение

В Москве сегодня утром пробка на Третьем транспортном кольце растянулась от Ленинградского проспекта до Кутузовского. Скорость движения машин на этом участке в районе 9 часов не превышала 10 километров в час.

Образованию пробки способствовали два крупных ДТП. В первой аварии столкнулись сразу 8 автомобилей, в том числе одна машина представительского класса. Посрадавших в результате ДТП, по предварительным данным, нет. Машины побились. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.