Квартиру Валерия Леонтьева в Москве обокрали на 5 миллионов
31 июля 2012, 08:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
Сегодня стали известны подробности ограбления квартиры певца Валерия Леонтьева. "АН" сообщали, что пока артист находился в Юрмале на фестивале "Новая волна", домушники вынесли два сейфа из его квартиры в Колокольниковом переулке.
Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что Леонтьева обокрали на 5 миллионов рублей, передает РИА Новости.
В полицию обратился директор ИП "Валерий Леонтьев" и сообщил о краже. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в период с 27 по 30 июля неизвестный, взломав дверь запасного выхода, проник в квартиру Леонтьева, украв личные вещи певца. Материальный ущерб составил около пяти миллионов рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.