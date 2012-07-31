В серьезном ДТП в Приморье пострадали люди

В понедельник вечером в Приморье произошло серьезное ДТП, в которм пострадали восемь человек. Об этом рассказал представитель краевого управления ГИБДД. В результате лобового столкновения иномарки с микроавтобусом, шесть человек госпитализированы.

Как сообщают интернет-СМИ, авария произошла на федеральной трассе Владивосток-Хабаровск. Водитель иномарки со стажем вождения один месяц не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с микроавтобусом, в салоне которого находилось семь человек. Пассажиры получили переломы ног, рук, у двух женщин врачи диагностировали переломы позвоночников. Сам виновник ДТП получил перелом голени и множественные ушибы, а водителю микроавтобуса повезло больше - у него только ушибы.