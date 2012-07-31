МЧС организовало горячую линию в связи с землетрясением на Алтае

В ночь на вторник в Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. Жительница Горно-Алтайска Лидия Кудрявцева рассказала, что около 5:30 по местному времени она проснулась от того, что диван трясло и шкаф болтался.

"Вообще шкафы ходуном ходили, я испугалась. А друг наш рассказывал, что он от гула проснулся. Но я гул не слышала", - сообщила очевидец землетрясения. По информации местных жителей, землетрясение почувствовали также на побережье Телецкого озера.Представитель пресс-службы МЧС по региону сообщил, что жертв и разрушений в результате землятрясения нет.

Объекты социальной сферы функционируют в штатном режиме.Рабочие группы сельских поселений и пожарных гарнизонов направлены на место для обследования населенных пунктов. главном управлении МЧС по региону для жителей в связи с землетрясением организована горячая линия: 388-23-99999.

Спасатели призывают людей соблюдать спокойствие и следить за дальнейшими сообщениями ведомства, передает РИА Новости.

По данным МЧС, в ночь на вторник в 2.30 по московскому времени от Алтае-Саянского филиала геофизической службы СО РАН поступило сообщение о том, что в 28 километрах юго-западнее села Акташ в Улаганском районе Горного Алтая было зарегистрировано землетрясение.

Представители Российской академии наук уточнили, что в эпицентре магнитуда составила 5,0, энергетический класс 13,9.В пятидесятикилометровую зону попали населенные пункты Кош-Агачского, Улаганского районов: населенный пункт Акташ, населенный пункт Курай, населенный пункт Чаган-Узун, населенный пункт Бельтир. Толчки ощущались в отдельных населенных пунктах Республики Алтай.