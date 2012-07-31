В Кинешме из-за пожара эвакуировали около 600 человек (ВИДЕО)

Крупный пожар произошел в городе Кинешма в Ивановской области поздно вечером в понедельник, 30 июля. По предварительным данным МЧС, погибших нет. Загорелся девятиэтажный жилой дом № 64 на улице Щорса.

Огонь по балконам быстро охватил с четвертого по девятый этажи. Прибывшие по вызову спасатели провели эвакуацию жителей. Эвакуированы около шестисот человек. 54 человека спасены из горящих квартир.

На место происшествия по поручению губернатора Михаила Меня выехал первый зампредседателя областного правительства Павел Коньков.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, в 23.17 очаг пожара был локализован. В 23.40 пожар ликвидирован.