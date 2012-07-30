В маршрутное такси врезалась автомашина Toyota в Смоленске: семеро пострадавших
30 июля 2012, 23:39 [ «Аргументы Недели. Смоленск» ]
В Смоленске в понедельник в маршрутное такси врезалась автомашина Toyota. По словам очевидцев, легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Пострадали шесть пассажиров и водитель легковушки.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области, ДТП произошло примерно в 17:55 мск.
Состояние пострадавших медики оценивают как "средней тяжести". Причины ДТП выясняются.
"АН" писали, что сегодня в Москве в маршрутку врезался "Ягуар", пострадали 11 пассажиров.