Поджигатели Ялтинского заповедника, с обеда охваченного огнем, задержаны

В Крыму по подозрению в причастности к возникновению пожара в Гурзуфском лесничестве, который бушует с обеда субботы, задержаны два человека. Об этом «Аргументам Недели-Крым» сообщил председатель Рескомлеса АРК Игорь Кацай.

«По подозрению в поджоге лесники задержали двух человек, которые убегали с очага пожара, они переданы органам правопорядка. Милиция устанавливает их личности. Расследованием занимается милиция и прокуратура», - сказал он.

Как рассказал Кацай, в районе горы Лопата огнем охвачена площадь порядка двух гектаров – это лесная подстилка, полгектара – верховой лес.

«Обстановка нормальная, но тем не менее тяжелая. Тушение осложняется очень большим ветром и труднодоступностью территории горной местности. Сейчас пожар в Херсоне, все силы туда отправили: вертолет, самолет. Но к нам из Харькова вылетел вертолет МИ-8 со сливным устройством. Ветер ураганный, ужасный, около 50-40 метров в секунду: даже вертолет не может подняться», - отметил председатель Рескомлеса.

В тушении принимают участие лесники Ялтинского заповедника и пяти лесхозов: Бахчисарайского, Куйбышевского, Симферопольского, Белогорского и Алуштинского, уточнил он.

«Мы сейчас тушим лес. Молим Бога, чтобы локализовать пожар. На месте работают порядка 320 человек, 18 единиц техники. Принимаем все меры, я думаю, что все получится», - обнадежил Кацай.

Как сообщали «АН – Крым» со ссылкой на МЧС, это второй за лето пожар в Гурзуфском лесничестве.

Первый начался 25 июня в 16:30, также в районе горы Лопата.

Причиной возгорания директор Ялтинского горно-лесного заповедника назвал удар молнии в одно из деревьев, из-за чего оно загорелось, а затем огонь перекинулся на лесную подстилку – это зафиксировала видеокамера заповедника.

По состоянию на 08:00 28 июня пожар в Гурзуфском лесничестве распространился на 8 гектаров. На место происшествия выезжал крымский премьер Анатолий Могилев.

На месте происшествия находились 264 человека, 29 единиц техники, а также 76 сотрудников внутренних войск МВД Украины. В резерве - 100 человек личного состава бригады береговой охраны Вооруженных Сил.