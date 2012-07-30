В Москве в понедельник примерно в 16:20 на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы столкнулось маршрутное такси с Jaguar. В настоящий момент движение автотранспорта по Рязанскому проспекту сильно затруднено в обе стороны.

"В результате аварии "маршрутка" опрокинулась на бок. Пострадали 11 находившихся в ней человек, в том числе двое детей", - пояснил сотрудник правоохранительных органов столицы, передает ИТАР-ТАСС.

На месте ЧП работают сотрудники госавтоинспекции и несколько бригад "скорой помощи". Причины и обстоятельства аварии уточняются.