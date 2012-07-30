В Москве на Сущевском Валу погиб в дорожно-транспортном происшествии 24-летний Илья Мешков - разработчик программы "автобот" для популярной игры "Тюряга", в которую играют более десяти миллионов человек.

Илья Мешков ехал на мотоцикле "Сузуки" без номеров. Как заявляют представители дорожной полиции, мотоциклист не успел сманеврировать и по касательной задел пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, передают Вести. Илья скончался от полученных ранений еще до приезда медиков.

"На 2 недельки ухожу в отпуск. Да. А то устал. Еду в теплые страны и под рукой не будет полноценного компьютера. (…) В случае какой-либо аварии очень-очень прошу не ныть и не ругаться. Если смогу, буду контролировать и чинить. (…) Всем хорошего настроения. До встречи", - написал Илья Мешков 27 июля.

Это его последняя запись "ВКонтакте".