Под Зеленогорском сбиты поездом трое детей

Трое детей сбиты поездом сегодня утром под Зеленогорком в районе платформы "Приветнинское". У двоих братьев — закрытые черепно-мозговые травмы, у их сестры — открытая. Малыши остались живы и госпитализированы в больницу имени Раухфуса.



Два брата и сестра этим утром остались на некоторое время без присмотра взрослых и ушли из дома. К моменту, когда они оказались на железнодорожных путях, их уже разыскивали с полицией. Детей заметил машинист поезда №6787 , экстренно затормозил, но все равно их зацепил.

прогнозы относительно состояния малышей благоприятные. ОАО «РЖД» заявляет, что взяло на себя расходы на их лечение, сообщает fontanka.ru.



