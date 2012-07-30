На юго-востоке Москвы перевернулась маршрутка, есть пострадавшие

На юго-востоке столицы сегодня днем маршрутное такси столкнулось с иномаркой, в результате пострадали 11 человек. Авария произошла на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы.



Маршрутка №137 после столкновения с Jaguar перевернулась.

Среди пострадавших двое детей, которые получили порезы от разбитого стекла. По непроверенным данным, девятерым потребуется госпитализация.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.