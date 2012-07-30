На юго-востоке Москвы перевернулась маршрутка, есть пострадавшие
30 июля 2012, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
На юго-востоке столицы сегодня днем маршрутное такси столкнулось с иномаркой, в результате пострадали 11 человек. Авария произошла на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы.
Маршрутка №137 после столкновения с Jaguar перевернулась.
Среди пострадавших двое детей, которые получили порезы от разбитого стекла. По непроверенным данным, девятерым потребуется госпитализация.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.