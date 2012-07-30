Аэробус с неисправностью попытается сесть в Хабаровске через минуты

В Хабаровске в эти минуты готовится к вынужденной посадке аэробус А-320 из-за неисправности шасси, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах Хабаровского авиаузла.

По данным РИА Новости, сейчас А-320 вырабатывает топливо, его посадка в аэропорту Хабаровска ожидается в 15:30 мск.

По предварительной информации, борт авиакомпании "Владивостокавиа" выполнял рейс по маршруту Владивосток-Хабаровск-Новосибирск. После взлета у него сработала сигнализация о неуборке шасси. Было принято решение вернуться в аэропорт вылета Хабаровск после выработки топлива.

Все аварийно-спасательные службы в связи с инцидентом приведены в полную готовность.