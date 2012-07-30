В Кирове толпа чуть не растерзала виновника ДТП, в котором погиб подросток

В Кирове около ста человек готовились устроить самосуд над мужчиной-виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 15-летний подросток, и двое пострадали. Получивших травмы госпитализировали.

27 июля в Кирове произошло ДТП, в результате которого пострадали трое подростков. Один из мальчиков впоследствии скончался. Отец погибшего подростка решил отомстить виновнику гибели своего ребенка и набросился на него с ножом. В результате водитель оказался в той же больнице, что и пострадавшие в аварии ребята.

После похорон подростка 27 июля поздно вечером толпа молодежи - около 100 человек - с файерами и свечами перекрыла проезжую часть. На место ЧП пришлось вызвать четыре наряда полиции.Собравшиеся неорганизованной толпой двинулись к больнице.По дороге к ним присоединились еще около 100 человек. Около 23:30 толпа подошла к больнице. К этому времени к медицинскому учреждению уэе были стянуты дополнительные силы стражей порядка. Сотрудники ГИБДД перекрыли автомобильное движение по улице Менделеева.

На место происшествия прибыло полицейское руководство. Толпа прорвалась на территорию больницы с лозунгом: "смерть убийце".

Руководители городской и областной полиции вступили в переговоры с инициативной группой. Стражи порядка более часа убеждали собравшихся разойтись.

В ГУ МВД по Кировской области отметили, что происшествие имеет непосредственное отношение к ДТП со смертельным исходом, но в значительной степени спровоцировано непроверенной информацией, распространенной в соцсетях. Полицейские призывают граждан и СМИ не нагнетать ситуацию распространением недостоверных данных о ходе расследования.

Возбуждены два уголовных дела: по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Полицейские не исключают, что нападавший с ножом отец погибшего подростка действовал в состоянии аффекта. В ближайщее время он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.

"Невозможно описать словами горе родителей, потерявших сына. Но нарушать закон нельзя. Самосуд недопустим,. Вообще сама ситуация была спровоцирована, в том числе, и нагнетанием в некоторых СМИ и соцсетях, якобы виновный в ДТП уйдет от ответственности", - сделал запись в своем блоге губернатор Кировской области Никита Белых. По его заверению, "сейчас оснований распространять такие слухи нет".