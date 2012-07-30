Жители домов на нескольких улицах в центре Петербурга остались без света

Несколько тысяч петербуржцев сегодня утром остались без света. ОАО "ТГК-1" отключило свет в жилых домах центра Петербурга на нескольких улицах, чтобы не допустить системную аварию.

Представители компании сообщили, что из-за срабатывания автоматизированной защиты на электростанции №2 Центральной ТЭЦ энергетики были вынуждены отключить сеть потребителей в районе Полтавской улицы и Перекупного переулка. Компания не уточняет сроки, в какие сможет вернуть свет в дома горожан.

Сейчас специалисты "ТГК-1" совместно с энергетиками "Ленэнерго" устраняют последствия нештатной ситуации, сообщает РИА Новости.ОАО "ТГК-1" объединяет 55 электростанций в Санкт-Петербурге, республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.