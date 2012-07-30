В Польше при столкновении автобуса и поезда погибли граждане Украины

В Польше в результате столкновения поезда и микроавтобуса сегодня утром погибли восемь граждан Украины. "АН" сообщали, что железнодорожный состав, следовавший рейсом Лович — Лодзь столкнулся с пассажирским автобусом около 05:50 по местному времени на нерегулируемом переезде в Братосцевице.

Полицейские рассказали, что удар был такой силы, что они даже не смогли сразу распознать марку микроавтобуса. В салоне находились 10 человек, все — граждане Украины, подрабатывавшие в Польше. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Никто из пассажиров поезда не пострадал.



По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, следователи и полицейские. Дознаватели отметили, что на переходе при подъезде поезда значился знак "Стоп". Не исключено, что водитель машины мог проигнорировать надпись.